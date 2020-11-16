Связка AMD Ryzen 9 5950X и NVIDIA GeForce RTX 3090 обновила мировой рекорд 3DMark Vantage Performance
До появления первых официальных обзоров видеокарт AMD семейства Radeon RX 6800 осталось несколько десятков часов, а пока мировые рекорды экстремального разгона покоряются комбинации видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 и центрального процессора AMD Ryzen 9 5950X. Итальянскому энтузиасту Rsannino удалось обновить мировой рекорд 3DMark Vantage Performance, который теперь соответствует результату 164 036 баллов.
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При помощи жидкого азота процессор был разогнан до 5.9 ГГц с сохранением активности 16 ядер и 16 потоков, видеокарта работала на частотах 2370/21104 МГц.
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Этот результат занял первое место в абсолютном зачёте, опередив достижение греческого энтузиаста, полученное на сочетании GeForce RTX 3090 и Intel Core i9-10900K.
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