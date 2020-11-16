На страницах версии сайта NVIDIA для Тайваня в разделе блогов появилась небольшая новость о присуждении основателю компании звания почётного доктора Национального университета Тайваня. Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) стал самым молодым номинантом, аналогичных титулов в своё время удостоились основатели TSMC и Quanta Computer.

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Источник изображения: NVIDIA

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Данная академическая награда получена основателем NVIDIA в качестве признания заслуг созданной им компании в развитии систем искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Моррис Чан (Morris Chang), который основал TSMC, выступил с поздравительной речью, отметив не только личные заслуги Дженсена Хуана, но и плодотворное сотрудничество двух компаний на протяжении последних двадцати лет. Сам номинант в церемонии участвовал заочно, обратившись к аудитории в заранее записанном ролике, где он предстал в предоставленной Университетом мантии почётного доктора.