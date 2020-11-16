Der8auer прикрутил водоблок с модулем Пельтье к плате с процессором Ryzen 9 5950X
В условиях, когда понедельник готовит преимущественно новости из серверного сегмента, которые появятся лишь вечером, немецкий энтузиаст и блогер Der8auer радует любителей экспериментов новым коротким видео, в котором рассказывает об установке представленного недавно водоблока EK Water Blocks со встроенным модулем Пельтье на материнскую плату с разъёмом Socket AM4.
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Крепление, надо полагать, потребовало определённой адаптации, но богатая техническая база и опыт позволили автору видео преодолеть это препятствие. Под этим водоблоком оказался 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 5950X, который смог сохранить стабильность на частоте 5.3 ГГц.
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Конкретный экземпляр процессора, как пояснил Роман Хартунг (Roman Hartung), с более привычными системами охлаждения демонстрировал способность разгоняться до 5.15-5.20 ГГц. Получается, что модуль Пельтье в составе водоблока увеличивает разгонный потенциал примерно на 100-150 МГц. Напомним, что в составе термоэлектрического модуля имеется горячая пластина, от которой водоблок и должен отводить тепло, и у этой комбинации элементов тоже есть свой предел эффективности. Der8auer предполагает, что с процессорами серии Ryzen 5000, обладающими меньшим количеством ядер, можно будет добиться более высоких частот.
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