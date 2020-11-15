Высокая активность российских оверклокеров позволяет им демонстрировать достойные результаты на мировой арене, даже когда речь не идёт об использовании новейших и самых производительных компонентов. В соревновании Challenger 2020 Division VI round 3 AMD Legacy наш соотечественник Remarc занял третье место, используя стенд на базе материнской платы Gigabyte GA-970A-UD3 и процессора AMD FX-8300, который охлаждался кулером Zalman CNPS9700.

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Источник изображения: HWBot, Remarc

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Как поясняет автор, частота процессора ограничивалась правилами соревнований, поэтому на первый план выходило умение настройки прочих параметров системы. В данном случае частота процессора AMD FX-8300 семейства Vishera достигала 4.4 ГГц. В составе стенда также использовалась видеокарта NVIDIA GeForce GTX 770.

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Источник изображения: HWBot, Remarc

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В дисциплине Challenger 2020 Division II round 3 – 8 cores only россиянин использовал современный процессор AMD Ryzen 7 3800X и материнскую плату MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon Wi-Fi в сочетании с кулером Thermalright SB-E.

Источник изображения: HWBot, Remarc

Частота процессора не превышала 4.5 ГГц, в данном виде соревнований наш соотечественник тоже занял третье место. В качестве видеокарты использовалась NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER. Этот пример показывает, что целеустремлённость и упорство позволяют достигать достойных результатов в разгоне без использования экзотических методов охлаждения.