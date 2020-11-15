Китайский оверклокер Ivanqu0208 в минувшую пятницу помог сдвинуть верхнюю планку рекордов разгона Ryzen 7 5800X по частоте с 5800 до 6099 МГц, но без компромисса, как водится, в этом случае не обошлось. Если на частоте 5800 МГц индийский соперник демонстрировал активность всех восьми ядер и шестнадцати потоков, то новоиспечённый чемпион не смог предложить более двух ядер и двух потоков.

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Источник изображения: HWBot, ivanqu0208

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Процессор, что вполне ожидаемо, охлаждался жидким азотом. Использовалась материнская плата ASUS ROG Crosshair VIII Impact на основе набора логики AMD X570. Можно не сомневаться, что в дальнейшем появится некий промежуточный результат, который расположится по частоте между 5.8 и 6.1 ГГц, но обеспечит сохранение активности восьми ядер и шестнадцати потоков.