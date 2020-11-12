Blackview предлагает смартфоны и другие гаджеты со скидкой до 68% на распродаже 11.11 на AliExpress
Ежегодная распродажа 11.11 в честь Дня холостяков на AliExpress продолжается. Компания Blackview снижает стоимость своих товаров по акции. Скидки достигают 58%, а распространяются они не только на смартфоны, но и на другие гаджеты производителя. С полным списком можете ознакомиться по этой ссылке.
Одна из новинок называется Blackview A60 Plus. Это бюджетный смартфон, который составит компанию двум другим моделях серии – стандартному изданию и версии Pro. Модель оснащена 4 ГБ оперативной памяти, накопителем вместимостью 64 ГБ и работает на базе стоковой версии операционной системы Android 10.
В смартфоне установлена 6,088-дюймовая жидкокристаллическая панель, а за автономность отвечает аккумуляторная батарея зарядной ёмкостью 4080 мА*ч. Без подзарядки модель может проработать сутки. Сканер отпечатков пальцев установлен на тыльной стороне. В основной камере используется 8-мегапиксельный датчик изображения.
Купить Blackview A60 Plus можно менее чем за 90 долларов. При этом рекомендованная цена смартфона составила 130 долларов.
По акции компания предлагает ещё одну новинку – смарт-часы Blackview R3 Pro. Их стоимость упала на 58% – с 60 долларов до 25 долларов. Модель оснащается 1,5-дюймовым дисплеем с возможностью менять дизайн циферблата. Носимый гаджет поддерживает 12 спортивных режимов, может определять частоту сердечных сокращений в режиме 24/7 и выполнять мониторинг сна.
Корпус Blackview R3 Pro имеет защиту от воды и выдерживает давление 5 атмосфер. Зарядная ёмкость аккумулятора составила 280 мА*ч. Этого будет достаточно для того, что смарт-часы без подзарядки проработали в течение 10 дней.
Также не забываем и о других устройствах производителя из Поднебесной. Например, смартфон Blackview BV9900 Pro тепловизором и основной камерой от Sony на 48 Мп обойдётся в 400 долларов вместо 570 долларов. Он оборудован 7-нанометровым мобильным процессором Helio P90 с 8 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 128 ГБ. Защищённый корпус позволяет смартфону работать при температуре до -30 градусов.
Следующий аппарат – Blackview BV6300 Pro. Это более скромная модель стоимостью около 290 долларов с учётом 42-процентной скидки. Смартфон оснащён аккумулятором на 4380 мА*ч, накопителем вместимостью 128 ГБ, 16-мегапиксельным сенсором от Samsung в основной камере и однокристальной системой Helio P70 в паре с 6 ГБ оперативки. Кроме того, это самый тонкий в мире защищённый телефон. Его толщина составляет 11,6 мм.
И последняя модель, о которой поговорим, называется Blackview BV9100. Она тоже представляет семейство защищённых решений. При этом смартфон может похвастаться аккумулятором ёмкостью 13 000 мА*ч с поддержкой 30-ваттной быстрой зарядки. Дисплей имеет разрешение FHD+ и диагональ 6,3 дюйма. Акционная стоимость модели BV9100 составляет 270 долларов с учётом скидки 31%.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила