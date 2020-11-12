Интервью Лизы Су (Lisa Su) сообществу Silicon Valley Leadership Group затронуло и тему пандемии, помимо прочих. Основная часть сотрудников компании с марта этого года работает удалённо, да и указанное интервью проходило в формате видеоконференции, так что новый способ межличностного взаимодействия давно стал нормой для подчинённых Лизы Су. Сама она в начале ноября провела только за один день по два совещания в компаниях AMD и Xilinx соответственно. По словам главы первой из компаний, её подчинённые продемонстрировали высокую моральную стойкость в условиях пандемии и сохранили важный для эффективной работы корпоративный дух.

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Источник изображения: YouTube, SVLG

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За несколько месяцев, прошедших с момента начала пандемии, по словам Лизы Су, значимость компьютерных технологий выросла сразу на порядок – в десять раз, другими словами. Новые технологии используются как для удалённой совместной работы, так и для образования, а также для поиска способов борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Миссия AMD в этой ситуации, как подчеркнула Лиза Су – сделать мир более чувствительным к тем процессам, которые сейчас происходят. Собственный девиз, которым глава AMD руководствуется с первых лет своей профессиональной деятельности – «бежать навстречу проблемам». Только их преодоление позволяет получать от жизни заслуженные награды, по словам Лизы Су.