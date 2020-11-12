Изображения отдельных видеокарт моделей GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3060 уже мелькали в новостной ленте, причём в привязке к их появлению на страницах интернет-магазинов, поэтому причин сомневаться в неизбежности их анонса с каждым годом становится всё меньше. Сотрудник одной из зарубежных торговых сетей на страницах ресурса Reddit поделился фрагментом корпоративной рассылки, в которой работникам магазинов разрешили приобретать видеокарты GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 для личных нужд или друзей/знакомых.

реклама

анонсы и реклама RTX 3080 - цены идут вниз 3070 MSI Ventus недорого в Ситилинке Куча разных 3080 в Регарде 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Источник изображения: Reddit, Fickle-Pickle_

реклама

Это может говорить о некоторых признаках нормализации поставок, поскольку на первом этапе сотрудникам магазинов запрещалось приобретать видеокарты указанных моделей для собственных нужд. Одновременно упоминаются видеокарты GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3060 Ti, заполучить которые не представляется возможным. В последнем случае это объясняется и тем, что GeForce RTX 3060 Ti ещё не представлена.