Торговые сети начали готовиться к поступлению NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
Изображения отдельных видеокарт моделей GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3060 уже мелькали в новостной ленте, причём в привязке к их появлению на страницах интернет-магазинов, поэтому причин сомневаться в неизбежности их анонса с каждым годом становится всё меньше. Сотрудник одной из зарубежных торговых сетей на страницах ресурса Reddit поделился фрагментом корпоративной рассылки, в которой работникам магазинов разрешили приобретать видеокарты GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 для личных нужд или друзей/знакомых.
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Это может говорить о некоторых признаках нормализации поставок, поскольку на первом этапе сотрудникам магазинов запрещалось приобретать видеокарты указанных моделей для собственных нужд. Одновременно упоминаются видеокарты GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3060 Ti, заполучить которые не представляется возможным. В последнем случае это объясняется и тем, что GeForce RTX 3060 Ti ещё не представлена.
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