Дуэт NVIDIA GeForce RTX 3090 и AMD Ryzen 9 5950X обновил рекорд 3DMark Fire Strike Extreme под жидким азотом
Итальянский энтузиаст Rsannino объединил в одной системе не только видеокарту GeForce RTX 3090 и центральный процессор Ryzen 9 5950X, но и совместимые с ними резервуары для жидкого азота. Собственно, даже модули оперативной памяти были подготовлены к соответствующему типу охлаждения.
реклама
реклама
Судя по скромному количеству достигнутых рекордов, данная система только начинает свой путь к вершинам рейтингов HWBot, но лучший результат в 3DMark Fire Strike Extreme в количестве 28 243 баллов она уже показала.
реклама
реклама
Видеокарту удалось разогнать до 2385/22400 МГц, а центральный процессор работал на частоте 5598 МГц с сохранением активности всех 16 ядер и 32 потоков. Полученный результат в 3DMark Fire Strike является лучшим среди всех одиночных видеокарт. В тесте 3DMark Vantage Performance итальянскому энтузиасту удалось занять первое место в модельном зачёте с результатом 150 966 баллов. Частоты видеокарты при этом достигали 2415/19200 МГц, процессор работал на частоте 5850 МГц.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила