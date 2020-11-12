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Дуэт NVIDIA GeForce RTX 3090 и AMD Ryzen 9 5950X обновил рекорд 3DMark Fire Strike Extreme под жидким азотом

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Итальянский энтузиаст Rsannino объединил в одной системе не только видеокарту GeForce RTX 3090 и центральный процессор Ryzen 9 5950X, но и совместимые с ними резервуары для жидкого азота. Собственно, даже модули оперативной памяти были подготовлены к соответствующему типу охлаждения.

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Источник изображения: HWBot, Rsannino

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Судя по скромному количеству достигнутых рекордов, данная система только начинает свой путь к вершинам рейтингов HWBot, но лучший результат в 3DMark Fire Strike Extreme в количестве 28 243 баллов она уже показала.

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Источник изображения: HWBot, Rsannino

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Видеокарту удалось разогнать до 2385/22400 МГц, а центральный процессор работал на частоте 5598 МГц с сохранением активности всех 16 ядер и 32 потоков. Полученный результат в 3DMark Fire Strike является лучшим среди всех одиночных видеокарт. В тесте 3DMark Vantage Performance итальянскому энтузиасту удалось занять первое место в модельном зачёте с результатом 150 966 баллов. Частоты видеокарты при этом достигали 2415/19200 МГц, процессор работал на частоте 5850 МГц.

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Теги

экстремальный разгон geforce rtx 3090 ryzen 9 5950x
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Дуэт NVIDIA GeForce RTX 3090 и AMD Ryzen 9 5950X обновил рекорд 3DMark Fire Strike Extreme под жидким азотом
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Tumlik
09:08
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Efem
09:07
Ну логика простая, если всё цифровое богатство умещается на 1, 1,5 ТБ то можно спокойно обойтись одним SSD на 2 тб. Если больше, то да, нужно докупать HDD.
Разбираемся, нужен ли жесткий диск как дополнение к SSD в компьютере в 2020 году
Aktay
09:05
Самое печальное, что, опираясь на утечки по поставкам, большинство потенциальных покупателей ничего не увидят... ну, кроме тизера)
XFX показала тизер кастомной видеокарты Radeon RX 6800
Archont
09:05
Так толсто, что даже тонко.
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14 +++++++++
09:04
Упоротые амудятлы
Дуэт NVIDIA GeForce RTX 3090 и AMD Ryzen 9 5950X обновил рекорд 3DMark Fire Strike Extreme под жидким азотом
Danil Shtern
09:02
ниже будет дебильный коммент о новых трендах ))
XFX показала тизер кастомной видеокарты Radeon RX 6800
Андрей Тутуткин
09:00
Может сам Илья решил тут писаться? :)
Apple M1 оказался не таким быстрым, как рассказывала Apple
omoikane
08:59
"Суть в том, что умный алгоритм способен значительно повысить производительность системы на базе видеокарт GeForce RTX" в максимальном режиме он ненужен ибо мылит.
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kib@rg
08:59
А на первом видимо 1063 :)
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Саша Шуляк
08:58
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Apple M1 оказался не таким быстрым, как рассказывала Apple
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