Итальянский энтузиаст Rsannino объединил в одной системе не только видеокарту GeForce RTX 3090 и центральный процессор Ryzen 9 5950X, но и совместимые с ними резервуары для жидкого азота. Собственно, даже модули оперативной памяти были подготовлены к соответствующему типу охлаждения.

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Источник изображения: HWBot, Rsannino

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Судя по скромному количеству достигнутых рекордов, данная система только начинает свой путь к вершинам рейтингов HWBot, но лучший результат в 3DMark Fire Strike Extreme в количестве 28 243 баллов она уже показала.

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Источник изображения: HWBot, Rsannino

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Видеокарту удалось разогнать до 2385/22400 МГц, а центральный процессор работал на частоте 5598 МГц с сохранением активности всех 16 ядер и 32 потоков. Полученный результат в 3DMark Fire Strike является лучшим среди всех одиночных видеокарт. В тесте 3DMark Vantage Performance итальянскому энтузиасту удалось занять первое место в модельном зачёте с результатом 150 966 баллов. Частоты видеокарты при этом достигали 2415/19200 МГц, процессор работал на частоте 5850 МГц.