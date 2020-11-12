Сообщество руководителей Кремниевой долины, как можно охарактеризовать эту «группу по интересам», в начале ноября опубликовало интервью с Лизой Су (Lisa Su), которое она начала с рассказа о своих школьных годах и первом этапе трудовой деятельности в IBM.

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Источник изображения: YouTube, SVLG

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Прежде всего, действующая глава AMD призналась, что в детстве была увлечена учёбой – до такой степени, что в российских условиях её можно было бы называть «ботаничкой», «зубрилой» или «заучкой». Впрочем, как справедливо подметила Лиза Су, это определение справедливо для большинства её коллег или собеседников на мероприятии, поскольку такова специфика отрасли.

Когда после первых двух лет работы в IBM на должности инженера Лизу Су спросили, кем она себя видит в будущем – научным советником руководителя или вице-президентом компании, она призналась, что не так уж одарена с точки зрения научного потенциала, зато руководить людьми ей было бы по силам.