У TSMC и Samsung давно есть предприятия на территории США, но они используют не самые передовые техпроцессы, да и круг их клиентов позволяет причислять связанные проекты к тем, для которых себестоимость является вторичным фактором. Когда президент США Дональд Трамп настоял на строительстве предприятия TSMC в Аризоне, некоторым обывателям могло показаться, что это будет такой же политический пшик, как и запуск предприятия Foxconn в Висконсине, который за время пребывания Трампа у власти так и не состоялся.

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Тем не менее, сегодня издание DigiTimes сообщило, что TSMC получила одобрение совета директоров на выделение $3,5 млрд для строительства предприятия в штате Аризона. Стройку планируется начать в следующем году, а завершить примерно в 2023 или 2024 году. Предприятие будет выпускать 5-нм изделия – достаточно современные даже по меркам 2024 года.

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Источник изображения: TSMC

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Общий бюджет строительства может достигать $12 млрд, но пока TSMC выделила только первый транш, да и нельзя исключать, что поддержку компании окажут либо американские власти, либо американские клиенты. Таковые могут найтись не только в лице компании Intel, но и среди разработчиков компонентов стратегического назначения.