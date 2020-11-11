Колонки и наушники Tronsmart со скидкой до 69% на распродаже 11.11 на AliExpress
Компания Tronsmart не стала исключением и к распродаже 11.11 тоже подготовила несколько привлекательных предложений. На AliExpress в официальном магазине можно со скидкой до 69% приобрести портативные музыкальные колонки и наушники, а дополнительные промокоды позволяют сэкономить ещё больше. Со всеми предложениями вы можете ознакомиться здесь, а мы разберём несколько привлекательных акционных товаров.
Первый – полностью беспроводные наушники Tronsmart Onyx Ace, которые поддерживают работу со смартфонами серии iPhone 12. Модель внешне немного напоминает наушники Apple AirPods. Причём Forbes называет её лучшей альтернативой для AirPods.
Гаджет оснащён чипом Qualcomm с поддержкой кодеков apt-X. В состав вошло сразу шесть микрофонов, которые отвечают за обеспечение работы системы подавления шумов для повышения качества разговора. Время автономной работы составляет 5 часов на средней громкости, а с учётом кейса достигает 24 часов. Синхронизация со смартфонами выполняется по протоколу Bluetooth 5.0.
Каждый независимый модуль оборудован 13-миллиметровым излучателем и имеет защиту от брызг по стандарту IPX5. Плавать в бассейне, не снимая наушников, нельзя, но попадание капель дождя или пота на тренировке они переживут без проблем. На корпусе есть сенсорные панели для управления воспроизведением треков. Стоимость Tronsmart Onyx Ace составляет около 60 долларов. На AliExpress на распродаже 11.11 полностью беспроводные наушники обойдутся за треть цены – в 20 долларов.
Вторая модель – Tronsmart Apollo Bold. Это ещё одно решение типа True Wireless Stereo, но исполнено в ином форм-факторе. Это первые полностью беспроводные наушники в мире, которые оборудованы чипсетом Qualcomm QCC5124.
Модель получила поддержку гибридной технологии ANC, которая представляет собой активное шумоподавление с обратной и прямой обратной связью. Производитель заявляет, что Tronsmart Apollo Bold может конкурировать с Sony WF-100XM3 и Apple AirPods Pro в плане эффективности системы подавления шумов.
Для настройки наушников предусмотрено специальное программное обеспечение с возможностью изменения параметров эквалайзера. Время автономной работы составляет до 10 часов. Зарядный футляр продлевает автономность втрое. Также отмечается, что 10 минут подзарядки превращаются в 1 час работы.
Tronsmart Apollo Bold получили сенсорные панели для переключения композиций, приёма/сброса вызовов и управления уровнем громкости. Защита корпуса соответствует стандарту IP45. Стоимость наушников составила 200 долларов. На распродаже 11.11 можно сэкономить 55% и по скидке купить аксессуар за 90 долларов. С купоном продавца и промокодом PODAROK640 цена будет снижена до 78 долларов.
Наконец, третий акционный продукт – портативная колонка Tronsmart Element T6 Mini. Она имеет цилиндрическую форму и может проработать сутки без подзарядки. Устройство заключено в защищённый водонепроницаемый корпус. Защита соответствует стандарту IPX6.
Модель поддерживает технологию True Wireless Stereo, т.е. можно синхронизировать воспроизведение музыки на двух колонках. Мощность динамика составляет 15 Вт. На корпусе есть клавиши навигации, порт AUX, разъём USB-C и слот под карту памяти. Стоимость Tronsmart Element T6 Mini составляет 40 долларов. По акции на AliExpress цена модели снижена до 20 долларов.
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