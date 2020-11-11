AMD Ryzen 9 5950X на частоте 6058 МГц обновил рекорд Cinebench R15
Поскольку успех своих процессоров AMD настойчиво продолжает оценивать в баллах теста Cinebench, от соблазна укрепиться на вершине рейтинга не удержался американский энтузиаст Splave, которому удалось разогнать процессор AMD Ryzen 9 5950X до 6058 МГц при помощи жидкого азота в материнской плате ASRock X570 Aqua, которая лишилась штатной системы охлаждения.
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Кстати, судя по иллюстрации, удаление штатного моноблока, который охватывал и центральный процессор, и чипсет, энтузиаст попытался компенсировать при помощи установленного на чипсет стороннего радиатора.
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На указанной частоте процессор сохранил активность всех шестнадцати ядер и 32 потоков, в тесте Cinebench R15 он занял первое место с результатом 6817 баллов не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с шестнадцатью ядрами.
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