Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD Ryzen 9 5950X на частоте 6058 МГц обновил рекорд Cinebench R15

73-е место в абсолютном зачёте – не так уж плохо для процессора с 16 ядрами.
2
RTX 3070 - цены РУХНУЛИ
2070 за копейки в Ситилинке
2070 Super дешевеют - смотри цену
RTX 3080 - цены идут вниз

Поскольку успех своих процессоров AMD настойчиво продолжает оценивать в баллах теста Cinebench, от соблазна укрепиться на вершине рейтинга не удержался американский энтузиаст Splave, которому удалось разогнать процессор AMD Ryzen 9 5950X до 6058 МГц при помощи жидкого азота в материнской плате ASRock X570 Aqua, которая лишилась штатной системы охлаждения.

реклама

анонсы и реклама
17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке
Недорогая 3070 Gigabyte Gaming в продаже
3070 MSI Ventus недорого в Ситилинке
Куча разных 3080 в Регарде
RTX 4000 в Ситилинке
3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве
Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Источник изображения: HWBot, Splave

реклама

Кстати, судя по иллюстрации, удаление штатного моноблока, который охватывал и центральный процессор, и чипсет, энтузиаст попытался компенсировать при помощи установленного на чипсет стороннего радиатора.

реклама

Источник изображения: HWBot

реклама

На указанной частоте процессор сохранил активность всех шестнадцати ядер и 32 потоков, в тесте Cinebench R15 он занял первое место с результатом 6817 баллов не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с шестнадцатью ядрами.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd экстремальный разгон cinebench r15 ryzen 9 5950x
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

AMD Ryzen 9 5950X на частоте 6058 МГц обновил рекорд Cinebench R15
2
Ситуация с доступностью Radeon RX 6000 в Европе лучше, но кардинальной разницы с GeForce RTX 30 нет
48
Процессоры и графика AMD перейдут на 5-нм технологию в сопоставимые сроки
13
Процессоры AMD Ryzen Threadripper перейдут на более прогрессивную архитектуру
3
Трёхмерная компоновка со временем найдёт применение и в настольных продуктах AMD
+
AMD поблагодарила желающих купить Ryzen 5000 за терпение
13

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
5 ноября 2020 922
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
3 ноября 2020 44
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
29 октября 2020 147
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 Compact
2 ноября 2020 57
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1400 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
30 октября 2020 23
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AS500
3 ноября 2020 80

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Перешёл с AMD Ryzen 1600X на 3600X – рассказываю, как я впустую потратил 12 000 рублей
167
5 дешёвых мужских инструментов с AliExpress, которые стоит приобрести на распродаже 11.11
8
Быстрый игровой компьютер для работы и игр – оптимальная сборка этой осени всего за 74 420 рублей
25
Распродажа 11.11 в магазине ключей KeysOff – скидки до 55% и бесплатные лицензии на Windows 10
Разбираемся, как правильно собрать недорогой универсальный компьютер — для игр, работы и учебы
32
4 популярных смартфона от Xiaomi с AliExpress, которые сильно подешевеют на распродаже 11.11
5
Методика массового тестирования блоков питания V2.0
19
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
13
Смарт-часы с АлиЭкспресс: 5 популярных моделей на любой кошелек
5
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 22 тысяч рублей: ноябрь 2020
7

Сейчас обсуждают

Юрий Пархоменко
13:29
ты просто уникальный человек, с лишней хромосомой. я брал память 2400, ставил в самую дешевую мамку не из германии и у меня автоматом заводилось 2400, потом сам вручную подымал до 2666
Перешёл с AMD Ryzen 1600X на 3600X – рассказываю, как я впустую потратил 12 000 рублей
ахахах
13:28
телескоп вобщет должен быть в космосе.На заре космонавтики-это нетелескоп
В обсерватории Аресибо оборвался еще один поддерживающий кабель
Bob69
13:28
Молодец что взял super.я вот тупанул и взял протую 2070 в RDR чуть ниже 40-50,про RDR 2 верно сказал,ориентир отличный
Перешёл с AMD Ryzen 1600X на 3600X – рассказываю, как я впустую потратил 12 000 рублей
Yolanda Tarska
13:28
Это видимо дорогая память с XMS, в ней базовый уровень 2133, на всякий случай, хотя тоже мало, у меня такая, там базовый 2400, но обычная память "зелёная" сейчас на 2666-2933.
Перешёл с AMD Ryzen 1600X на 3600X – рассказываю, как я впустую потратил 12 000 рублей
Антон вырезай его
13:28
с чего ты взял что автор прав, он уперся производительностью в ВК. у меня 3500x и 3070, видеокарта грузится в сотку. фпс везде заоблачный. не знаю как вы эти тесты проводите, что потом адепты как ты г...
Перешёл с AMD Ryzen 1600X на 3600X – рассказываю, как я впустую потратил 12 000 рублей
Юрий Пархоменко
13:28
гавно в голове у того, кто под печатную машинку из германии плату за 12 к заказывает. это просто сверхразум какой то. еще и для печатанья он проц разгоняет, берет память дорогую - по другому видать не...
Перешёл с AMD Ryzen 1600X на 3600X – рассказываю, как я впустую потратил 12 000 рублей
Listoman
13:27
Данные с презентации были с sam и rage + данные карт нвидки были сильно занижены, то есть 3090 на графиках амуды равна 3080 в реальности)
Видеокарты AMD Radeon RX 6800 и XT отметились в бенчмарке Geekbench
Антон вырезай его
13:27
чем тебя лиза обидела? селероном?
Перешёл с AMD Ryzen 1600X на 3600X – рассказываю, как я впустую потратил 12 000 рублей
Mody Bears
13:27
Asus x370. Память на 3000 cl16.
Перешёл с AMD Ryzen 1600X на 3600X – рассказываю, как я впустую потратил 12 000 рублей
omoikane
13:26
Судя по обзору он тише 850 ватных сисоников при нагрузке 750. На уровне RM от корсаров. То бишь тихий(как вы обзор смотрите). Цена на него 9600 была когда последний раз смотрел.
Обзор и тестирование блока питания Deepcool DQ850-M-V2L
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем