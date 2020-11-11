Процессоры AMD Ryzen Threadripper перейдут на более прогрессивную архитектуру
Интервью исполнительного вице-президента AMD Рика Бергмана (Rick Bergman) ресурсу TheStreet позволило понять, что компания не останавливается в развитии семейства процессоров Ryzen Threadripper для рабочих станций и производительных настольных систем.
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На вопрос об их готовности перейти на архитектуру Zen 3 Рик Бергман не дал прямого ответа, но подтвердил, что развитию семейства Ryzen Threadripper будет уделяться достойное внимание, новинки в этом сегменте тоже будут предложены. Остаётся предположить, что процессоры Ryzen Threadripper с архитектурой Zen 3 появятся уже после своих серверных сородичей, массовые поставки которых начнутся в следующем квартале.
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