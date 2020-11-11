AMD поблагодарила желающих купить Ryzen 5000 за терпение
Основатель Alienware Фрэнк Эйзор (Frank Azor), который в AMD отвечает за направление игровых продуктов, продолжает защищать честь компании на фоне массовых жалоб клиентов на отсутствие возможности купить процессоры семейства Ryzen 5000. Их анонс, по словам представителей компании, не является «бумажным», производитель буквально «поставляет их тоннами, но спрос всё равно превышает предложение».
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Желающих купить процессоры семейства Ryzen 5000 Эйзор поблагодарил за терпение, заверив, что компания ежедневно увеличивает объёмы поставок процессоров и плотно сотрудничает с участниками торговой цепочки с целью максимально быстрого удовлетворения спроса. Между тем, клиенты некоторых зарубежных интернет-магазинов на страницах Reddit уже делятся информацией из уведомлений, которые они получили при попытке заказать процессоры Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 5900X. Самая оптимистичная дата поставки – 21 декабря текущего года, сама пессимистичная – март следующего.
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