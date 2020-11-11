Основатель Alienware Фрэнк Эйзор (Frank Azor), который в AMD отвечает за направление игровых продуктов, продолжает защищать честь компании на фоне массовых жалоб клиентов на отсутствие возможности купить процессоры семейства Ryzen 5000. Их анонс, по словам представителей компании, не является «бумажным», производитель буквально «поставляет их тоннами, но спрос всё равно превышает предложение».

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Источник изображения: Twitter, Frank Azor

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Желающих купить процессоры семейства Ryzen 5000 Эйзор поблагодарил за терпение, заверив, что компания ежедневно увеличивает объёмы поставок процессоров и плотно сотрудничает с участниками торговой цепочки с целью максимально быстрого удовлетворения спроса. Между тем, клиенты некоторых зарубежных интернет-магазинов на страницах Reddit уже делятся информацией из уведомлений, которые они получили при попытке заказать процессоры Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 5900X. Самая оптимистичная дата поставки – 21 декабря текущего года, сама пессимистичная – март следующего.