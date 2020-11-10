Японская компания Nidec является крупнейшим поставщиком компактных электродвигателей в мире, её продукция применяется в жёстких дисках и другой высокоточной технике. С этой точки зрения участие Nidec в разработке корпусных вентиляторов XPG VENTO PRO 120 PWM является лучшей рекомендацией для энтузиастов.

реклама

анонсы и реклама Куча разных 3080 в Регарде RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Источник изображения: XPG

реклама

Вентиляторы этой серии комплектуются двойными подшипниками, обеспечивающими среднее время наработки на отказ 250 000 часов при температуре 25 градусов Цельсия и 60 000 часов при температуре 60 градусов Цельсия. Срок гарантии составляет пять лет. Уровень шума при скорости вращения 2150 об/мин не превышает 28 дБА, для снижения вибрации используются специальные крепления к корпусу системного блока, с этой же целью оптимизирована и конструкция самого электродвигателя.

Вентилятор обеспечивает статическое давление 3,15 мм водяного столба, скоростью вращения можно управлять по методу ШИМ в пределах от 450 до 2150 об/мин. Кабель общей длиной 620 мм имеет четырёхконтактный разъём с возможностью последовательного соединения в одну «гирлянду» нескольких вентиляторов. Предельная производительность вентилятора – 75 куб.футов воздуха в минуту. Габариты вентилятора составляют 120 х 120 х 25 мм, масса не превышает 210 г, а уровень энергопотребления – 1,56 Вт.