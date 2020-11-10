Чипы NVIDIA: скоро во всех Солярисах страны
Корейский автогигант Hyundai Motor Group, выпускающий свыше семи миллионов машин в год, сотрудничает с NVIDIA уже пять лет, но до сих пор компоненты американского разработчика применялись только в дорогих моделях марки Genesis. На этой неделе партнёры объявили, что с 2022 года компоненты NVIDIA станут основой для бортовых систем всех новых автомобилей марок Hyundai, KIA и Genesis. Речь, правда, пока идёт исключительно об информационно-развлекающей составляющей, но и следить за утомляемостью водителя обращённая в салон камера тоже поможет.
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Программное обеспечение бортовой развлекательной системы будет регулярно обновляться, в него будут заложены элементы искусственного интеллекта, которые позволят реализовать управление при помощи голоса даже на бюджетных автомобилях корейских марок. Разрабатывать операционную систему для этих комплексов на базе процессоров NVIDIA корейские специалисты будут своими силами. В конце 2021 года Hyundai Motor и NVIDIA продемонстрируют интерфейс совместно разработанной цифровой приборной панели. Концерн Volkswagen давно является клиентом NVIDIA на этом направлении, а вот Daimler и Volvo доверяют чипам этой марки функции активной помощи водителю.
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