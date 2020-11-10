Теория об искусственном ограничении доступности AMD Ryzen 5000 несостоятельна
Ресурс Gamers Nexus в своём еженедельном дайджесте коснулся важной темы с доступностью процессоров AMD Ryzen 5000 в продаже, которая курсирует в интернет-сообществе по уже проторенному видеокартами GeForce RTX 30 маршруту.
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Редактор сайта Gamers Nexus приложил все усилия, чтобы развенчать одну из теорий заговора, согласно которой AMD искусственно ограничивает объёмы поставок процессоров Ryzen 5000, чтобы взвинтить цены и заработать больше денег. Во-первых, компания заработает больше денег, если будет продавать больше процессоров. Во-вторых, любой продукт имеет свой жизненный цикл, и чем раньше он перейдёт в фазу рыночной реализации, тем быстрее отобьются затраты на его разработку и производство. В-третьих, не следует забывать, что мир входит в осенний этап самоизоляции, а потому спрос на персональные компьютеры сохраняется на высоком уровне. Желающих купить процессоры пока банально больше, чем самих процессоров.
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