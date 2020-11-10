Интернет-источники, великодушно нарекаемые нашими блогерами «инсайдерами», в своих прогнозах по расширению ассортимента видеокарт NVIDIA поколения Ampere уже продвинулись до GeForce RTX 3050, но и официальные представители компании на одном из отраслевых мероприятий признавались, что экспансия семейства будет происходить быстрее, чем в случае с предшественниками. Ресурс Gamers Nexus выяснил, что в рамках подготовки к анонсу более доступных представителей серии Ampere компания NVIDIA ставит перед партнёрами нереалистичные задачи.

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Источник изображения: GALAX/KFA2

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По их словам, производители видеокарт должны уложиться в ценовой диапазон от $250 до $300 с такими затратами, которые кажутся недосягаемо низкими. Например, бюджет на систему охлаждения видеокарты такого класса ограничен $4-5, а всё мало-мальски приличное в наши дни стоит не менее $10. И это не единственная статья, на которой NVIDIA призывает своих партнёров экономить. Сам разработчик графических процессоров, судя по всему, своей добавочной стоимостью жертвовать не собирается.

Это ставит производителей видеокарт в неловкое положение. Они будут вынуждены либо добиваться от NVIDIA справедливого распределения добавочной стоимости, либо выпустят ограниченную партию видеокарт по рекомендованной розничной цене, а затем примутся выпускать более дорогие продукты, которые для них не станут источником убытков. В любом случае, дефицит видеокарт в рознице вряд ли позволит конечным покупателям почувствовать, что цены установлены на каком-то справедливом уровне, как это сейчас наблюдается с GeForce RTX 3070 и более дорогими представителями семейства.