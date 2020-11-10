Классические набеги автора этих строк на служебный раздел сайта AMD порой формируют тенденцию к «репатриации новостей», когда они перерабатываются малоизвестным англоязычным агрегатором, после чего попадают в поле зрения японских, а затем уже и местных блогеров. Новая попытка разорвать круг информационной безысходности обогатила повестку дня маркетинговыми материалами AMD, посвящёнными настольным процессорам Ryzen 5000, которые должны начать поступать в продажу.

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Источник изображения: AMD

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Изначально выстроено конкурентное позиционирование новинок. Казалось бы, с десятиядерным Intel Core i9-10900K соперничает 12-ядерный Ryzen 9 5900X, но он делает это вместе со своим предшественником. Более того, если порыться в документации AMD ещё сильнее, то обнаружится, что и Ryzen 5950X противопоставляется Core i9-10900K под девизом «16 ядер, 0 компромиссов».

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Источник изображения: AMD

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Таким образом, конкурентами Core i9-10900K компания AMD считает сразу четыре процессора: Ryzen 9 5900X, Ryzen 9 3900XT, Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 3950X. Компания Intel в этом сегменте не может предложить более десяти ядер, более того, в следующем поколении старшая модель процессоров Rocket Lake-S сократит их количество до восьми из-за экономии площади кристалла, который будет выпускаться по 14-нм технологии.