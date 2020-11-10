Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Четверо на одного: AMD определила конкурентов Intel Core i9-10900K

Процессорный гигант застрял на десяти ядрах и вот-вот откатится до восьми.
2
3070 MSI Ventus недорого в Ситилинке
RTX 3070 ASUS Strix - смотри ЦЕНУ
17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке

Классические набеги автора этих строк на служебный раздел сайта AMD порой формируют тенденцию к «репатриации новостей», когда они перерабатываются малоизвестным англоязычным агрегатором, после чего попадают в поле зрения японских, а затем уже и местных блогеров. Новая попытка разорвать круг информационной безысходности обогатила повестку дня маркетинговыми материалами AMD, посвящёнными настольным процессорам Ryzen 5000, которые должны начать поступать в продажу.

реклама

анонсы и реклама
Куча разных 3080 в Регарде
RTX 4000 в Ситилинке
3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве
RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке
Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Источник изображения: AMD

реклама

Изначально выстроено конкурентное позиционирование новинок. Казалось бы, с десятиядерным Intel Core i9-10900K соперничает 12-ядерный Ryzen 9 5900X, но он делает это вместе со своим предшественником. Более того, если порыться в документации AMD ещё сильнее, то обнаружится, что и Ryzen 5950X противопоставляется Core i9-10900K под девизом «16 ядер, 0 компромиссов».

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

Таким образом, конкурентами Core i9-10900K компания AMD считает сразу четыре процессора: Ryzen 9 5900X, Ryzen 9 3900XT, Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 3950X. Компания Intel в этом сегменте не может предложить более десяти ядер, более того, в следующем поколении старшая модель процессоров Rocket Lake-S сократит их количество до восьми из-за экономии площади кристалла, который будет выпускаться по 14-нм технологии.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel comet lake ryzen 5000 vermeer
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

AMD дала понять, что важнейшим для геймеров бенчмарком является Cinebench R20
+
Четверо на одного: AMD определила конкурентов Intel Core i9-10900K
2
В Великобритании AMD Ryzen 9 5900X оказался самым популярным процессором серии
1
Погружное жидкостное охлаждение – в каждый дом!
14
Intel ищет опытных руководителей на технологическом направлении
33
NVIDIA GeForce RTX 3050 получит 2304 ядра CUDA
21
Водоблок с интегрированным модулем Пельтье может быть представлен на этой неделе
13

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
5 ноября 2020 918
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: октябрь 2020
28 октября 2020 37
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
3 ноября 2020 43
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
27 октября 2020 215
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
27 октября 2020 38
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AS500
3 ноября 2020 80

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
5 дешёвых мужских инструментов с AliExpress, которые стоит приобрести на распродаже 11.11
4
Новая реальность рынка CPU конца 2020 - выбор экономного геймера. Часть 1
96
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500X в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
17
Деньги вперед: главные игры ноября 2020 года
17
Необычные компьютерные мышки. Canon, Cherry, Elecom. Часть 2
3
Смарт-часы с АлиЭкспресс: 5 популярных моделей на любой кошелек
2
Быстрый игровой компьютер для работы и игр – оптимальная сборка этой осени всего за 74 420 рублей
5
Профессия Data Scientist – карьерный рост и возможности
Краткий обзор и тестирование игр серии Borderlands
5

Сейчас обсуждают

Дмитрий
06:58
А ты что владелец AMD? Разница есть, 550 чипсет более энергоэффективный
Через два года Intel может потерять лидерство на рынке – последствия выбора архитектуры big.LITTLE
Petrov Roman
06:57
Жалоба успешно отправлена. Надеюсь, тебе выпишут бан по ip
10 минут геймплея ремастер-версии Need for Speed: Hot Pursuit
Inttz
06:56
"Убийца" 10900к в лице 5600х на своем месте.5600 будет конкурент для 10400f.Заседание окончено
Четверо на одного: AMD определила конкурентов Intel Core i9-10900K
Юрий Андреевич
06:53
как же любят красные шизоиды гонять сайнбенч
Четверо на одного: AMD определила конкурентов Intel Core i9-10900K
Дмитрий
06:53
Все тесты в экселе рисуются. Да и скажу больше даже если интел и быстрее где то, то вот если убрать счетчик ты не увидишь разницы. Если вспомнить какие пк я собирал даже 10 лет назад, видеокарта всегд...
Через два года Intel может потерять лидерство на рынке – последствия выбора архитектуры big.LITTLE
Дмитрий
06:52
АМД еще в FX стоило это реализовать. Интел наступит на теже грабли что в свое время наступила АМД, фанатам надо побыстрее
Через два года Intel может потерять лидерство на рынке – последствия выбора архитектуры big.LITTLE
Эдуард Кузнецов
06:41
Если и предусмотрят оптимизацию программ под недоядра, то на нормальных ядрах они все равно быстрее будут работать.
Через два года Intel может потерять лидерство на рынке – последствия выбора архитектуры big.LITTLE
Евгений Богданов
06:34
Прежде чем , что то ляпать почитай историю, научные труды, хотя бы поверхностно
У Assassin's Creed Valhalla проблемы с ценообразованием
Inttz
06:22
Британские магазины сообщают..Покупают люди,не ждут по два года,пока процы устареют и обесценятся.Да и берут 5900Х,а не скрещивают пальцы в надежде на выход отбраковки 5600 к лету 2021.Да,отечественны...
В Великобритании AMD Ryzen 9 5900X оказался самым популярным процессором серии
Neur
06:17
Будет стоить 73к и выше... Если они вообще будут в наличии :D
Небольшое сравнение видеокарт AMD RX 6800 XT и NVIDIA RTX
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем