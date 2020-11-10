Смартфоны Cubot со скидкой до 53% на распродаже 11.11
Компания Cubot уже подготовилась к распродаже на AliExpress, которая стартует 11 ноября и приурочена ко Дню холостяка в Китае. Производитель из Поднебесной поделился списком смартфонов, которые будут во время акции доступны со скидкой до 53%.
Первая модель – Cubot X30. Это смартфон среднего класса стоимостью около 300 долларов. На распродаже его цена будет снижена на 53% и составит 140 долларов за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Модель с 8 ГБ ОЗУ и накопителем вместимостью 256 ГБ можно будет купить за 170 долларов вместо 360 долларов.
Смартфон оборудован 12-нанометровым мобильным процессором Helio P60 и пятимодульной основной камерой, венцом которой выступает сенсор с 48-мегапиксельным разрешением. Cubot X30 получил 6,4-дюймовую панель, аккумулятор на 4200 мА*ч, NFC и 32-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой технологии Face Unlock. Сканер отпечатков пальцев установлен сбоку. Программной оболочкой выступает операционная система Android 10.
Вторая модель – Cubot Note 20 Pro. Это представитель среднебюджетного класса. Цена смартфона на распродаже падает вдвое – с 200 долларов до 100 долларов. Он тоже оснащён однокристальной системой Helio P60 тайваньской компании MediaTek. Мобильный процессор работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти, а для хранения данных пользователи получают накопитель ёмкостью 128 ГБ.
В смартфоне установлена Quad-камера во главе с 20-мегапиксельным оптическим модулем. Она исполнена в стиле серии Huawei Mate 30. В каплевидном вырезе спереди расположилась фронтальная камера с разрешением 8 Мп. Прочие параметры модели включают боковой сканер отпечатков пальцев, поддержку технологии распознавания лиц, 6,5-дюймовую панель и аккумулятор ёмкостью 4200 мА*ч.
С 300 долларов до 145 долларов китайская компания снижает цену модели Cubot C30 с 8 ГБ оперативной памяти, накопителем на 128 ГБ и 48-мегапиксельной основной камерой с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта. Cubot P40 в модификации 4/128 ГБ с АКБ на 4200 мА*ч можно будет купить менее чем за 100 долларов вместо 170 долларов. Cubot Note 7 с аккумулятором на 3100 мА*ч и 13-мегапиксельной фронтальной камерой обойдётся в 60 долларов вместо 90 долларов. Со всеми предложениями на 11.11 можно ознакомиться в официальном магазине китайской компании на AliExpress.
Кроме того, в честь распродажи Cubot подготовила конкурс. Пять счастливчиков при покупке смартфонов производителя в первые полчаса с момента старта акции получат скидку в размере 99%. Детальнее с условиями можно ознакомиться по этой ссылке. Дополнительные купоны ждут вас здесь.
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