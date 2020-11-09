Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel ищет опытных руководителей на технологическом направлении

Джиму Келлеру – опустела без тебя земля (Орегона).
13
RTX 3070 - цены РУХНУЛИ
3070 MSI Ventus недорого в Ситилинке
RTX 3070 ASUS Strix - смотри ЦЕНУ

Корпорация Intel не собирается оставлять своё подразделение в Орегоне, где разрабатываются передовые техпроцессы, на вторых ролях. На сайте Intel в разделе вакансий упоминается пост вице-президента по вопросам, связанным с поиском путей реализации разработок в полупроводниковом сегменте. Руководитель этого уровня должен понимать потребности различных подразделений и групп специалистов, предлагая им оптимальные пути реализации технических разработок. При этом для реализации этих идей допускается привлекать сторонние компании.

реклама

анонсы и реклама
17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке
Куча разных 3080 в Регарде
RTX 4000 в Ситилинке
3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве
RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке
Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Источник изображения: Intel

реклама

Вторая родственная вакансия призвана привлечь помощника руководителя по технологиям создания логических схем. Руководитель этого уровня должен будет подчиняться главному менеджеру Intel по технологическим разработкам. Обе вакансии, помимо профильного образования, подразумевают наличие опыта работы в отрасли не менее 15 лет.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel литографическое производство полупроводники
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Погружное жидкостное охлаждение – в каждый дом!
5
Intel ищет опытных руководителей на технологическом направлении
13
NVIDIA GeForce RTX 3050 получит 2304 ядра CUDA
17
Водоблок с интегрированным модулем Пельтье может быть представлен на этой неделе
11
Нашему соотечественнику удалось узурпировать рейтинг разгона GeForce RTX 3070
15
Связка AMD Ryzen 9 5950X и GeForce RTX 3080 в руках россиянина обновила серию рекордов
5
Желание разглядеть кристалл AMD Zen 3 в микроскоп привело к его повреждению
38

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
5 ноября 2020 917
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: октябрь 2020
28 октября 2020 37
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
3 ноября 2020 43
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
27 октября 2020 215
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
27 октября 2020 38
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
29 октября 2020 147

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10
10 великолепных игр - я перепрохожу их снова и снова уже более 10 лет: Часть 3
54
Апгрейд переферии и 15 дюймового ЭЛТ старичка Samsung syncmaster 755dfx
191
Новая реальность рынка CPU конца 2020 - выбор экономного геймера. Часть 1
58
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500X в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
12
Необычные компьютерные мышки. Canon, Cherry, Elecom. Часть 2
2
Деньги вперед: главные игры ноября 2020 года
5
Профессия Data Scientist – карьерный рост и возможности

Сейчас обсуждают

ахахах
14:10
тогда ванну надо если погружать там
Погружное жидкостное охлаждение – в каждый дом!
sumrack
14:10
хорошо сосете, молодцы))
Phison представила самый быстрый SSD-контроллер PCIe Gen 4x4 NVMe серии E18
Bratken
14:08
z170 прошивают, чтоб могли в 8 и 9 поколение. Ну это если совсем жаль тратиться, то можно расплатиться временем и риском получить кирпич :) + взять ноутбучный проц на али, переделанный в десктопный
8-ядерный Core i7 9700K уступил Ryzen 7 5800X всего 2 fps, оказавшись выгоднее на 12 000 – тесты SH
Saint_Diver
14:07
Чему радуешься? Тому что, вы благополучно его про"№;%али?
Phison представила самый быстрый SSD-контроллер PCIe Gen 4x4 NVMe серии E18
Собакевич
14:07
Алкоголь не шутка - прощай, Мишутка...
Апгрейд переферии и 15 дюймового ЭЛТ старичка Samsung syncmaster 755dfx
Diogar Neo
14:04
Прикиньте ,а сверху компа пару мини градирен с продувом ,и проблема с отоплением решена параллельно с охлаждением компа !!!
Погружное жидкостное охлаждение – в каждый дом!
sumrack
14:03
больное ты чудовище)) к доктору сходи))
Intel ищет опытных руководителей на технологическом направлении
sumrack
14:02
они не дали обанкротиться любимке скупая их хлам в пору когда те производили бульдозеры и экскаваторы. так такое дермище покупать надо быть героем ну или дауном)))
Intel ищет опытных руководителей на технологическом направлении
Auroson1c
14:02
Пацаны конечно умные, но какой наркоман им названия придумывает? "Ant-Financial Light-Year Security Lab" - Муравей-Финансовый Световой-Год Лаборатория безопасности.
Хакер взломали iPhone 11 Pro на iOS 14 за 10 секунд и получили 180 000 долларов
Александр Реванов
14:01
Куда она "потекёт" из погружной стстемы, если там все железо ПОГРУЖЕНО в жидкость и контактирует с ней непосредственно?
Погружное жидкостное охлаждение – в каждый дом!
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем