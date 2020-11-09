Intel ищет опытных руководителей на технологическом направлении
Корпорация Intel не собирается оставлять своё подразделение в Орегоне, где разрабатываются передовые техпроцессы, на вторых ролях. На сайте Intel в разделе вакансий упоминается пост вице-президента по вопросам, связанным с поиском путей реализации разработок в полупроводниковом сегменте. Руководитель этого уровня должен понимать потребности различных подразделений и групп специалистов, предлагая им оптимальные пути реализации технических разработок. При этом для реализации этих идей допускается привлекать сторонние компании.
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Вторая родственная вакансия призвана привлечь помощника руководителя по технологиям создания логических схем. Руководитель этого уровня должен будет подчиняться главному менеджеру Intel по технологическим разработкам. Обе вакансии, помимо профильного образования, подразумевают наличие опыта работы в отрасли не менее 15 лет.
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