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Нашему соотечественнику удалось узурпировать рейтинг разгона GeForce RTX 3070

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Как поведал сам Traktor, для обеспечения убедительного лидерства в модельном зачёте GeForce RTX 3070 ему потребовалась видеокарта марки Palit и почти два полных дня экспериментов. Графическая плата сохранила штатную систему охлаждения, но в составе всей тестовой платформы выставлялась на балкон, где сейчас уже достаточно прохладно.

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Источник изображения: HWBot, Traktor

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Как добавляет автор эксперимента, некие модификации позволили поднять лимиты по энергопотреблению видеокарты, что также способствовало успеху в разгоне. Графический процессор удалось заставить работать на частотах от 2145 до 2190 МГц, в вычислительном тесте GPUPI 1B частота даже достигла отметки 2250 МГц.

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Источник изображения: HWBot, Traktor

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Центральный процессор Intel Core i7-7700K поколения Kaby Lake разгонялся при помощи материнской платы ASUS ROG Maximus VIII Hero (Intel Z170), в части экспериментов процессор Intel Core i9-10900K устанавливался в плату ASUS ROG Maximus XII Apex (Intel Z490), последняя была предоставлена производителем. Для охлаждения процессора в последнем случае использовался «чиллер» с установленной температурой жидкости не более 3 градусов Цельсия. Процессором достигалась частота 5.5 ГГц, модель Core i7-7700K под «фреонкой» (на фото выше) разгонялась до 5880 МГц. Почти все позиции в модельном зачёте GeForce RTX 3070 в итоге сейчас заняты нашим соотечественником, лишь в нескольких не самых популярных тестах конкуренцию ему составил другой энтузиаст, тоже выступающий под российским флагом.

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Теги

экстремальный разгон видеокарты kaby lake ampere comet lake-s geforce rtx 3070
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