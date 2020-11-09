Связка AMD Ryzen 9 5950X и GeForce RTX 3080 в руках россиянина обновила серию рекордов
Все причитания по поводу отсутствия у российских оверклокеров доступа к новейшим комплектующим статистика двух последних дней нивелирует, поскольку Olegdjus объединил в своей тестовой системе видеокарту GeForce RTX 3080 серии TUF Gaming марки ASUS и центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X, который охлаждался водоблоком.
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Именно центральный процессор в значительной степени способствовал успеху эксперимента, поскольку он разогнался до 4.9 ГГц, а вот видеокарта в своём штатном состоянии серьёзных оверклокерских способностей не продемонстрировала. Автор эксперимента убеждён, что GeForce RTX 3080 с тремя разъёмами дополнительного питания после установки водоблока позволит ему продвинуться дальше.
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В модельном зачёте первое место GeForce RTX 3080 заняла в четырёх выделенных красным тестовых приложениях, в серии 3DMark Fire Strike россиянин немного уступил бразильскому сопернику, заняв второе место в двух дисциплинах из трёх.
Это не единственное достижение представителей российской команды, об успехах другого нашего соотечественника мы расскажем в отдельной публикации.
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