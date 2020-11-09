EK оценила свои водоблоки для GeForce RTX 3080 Founder Edition в 227 евро
Давно обещанные водоблоки EK Water Blocks для видеокарт GeForce RTX 3080 Founder Edition стали доступны для предварительного заказа, одновременно продемонстрировав некоторые дизайнерские и конструктивные изыски. Само изделие стремится к форме параллелепипеда с габаритными размерами 205 х 100 х 29 мм, и ровно 20 мм толщины в этой конструкции приходятся на верхнюю крышку из анодированного алюминия. Она накладывается на полимерную вставку с прозрачным окном, поэтому непосредственно с охлаждающей жидкостью не контактирует.
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Основание водоблоков выполнено из медной пластины толщиной 12 мм, но этот размер в процессе механической обработки на станках с ЧПУ уменьшен в нужных местах. Над районом контакта с графическим процессором основание имеет 31 ребро с зазором 0,6 мм между ними. Медное основание на завершающих этапах обработки подвергается никелированию.
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Ещё одна конструктивная особенность водоблоков этой серии – сменные терминалы для подключения трубопровода. Они могут предусматривать как два резьбовых отверстия G1/4″, которые в осевой ориентации расположены параллельно печатной плате, так и четыре, которые расположены перпендикулярно.
В комплекте с водоблоками предусмотрена укрепляющая пластина из алюминия, которая в чёрном варианте подвергнута анодированию, а в серебристом покрыта слоем никеля. Управляемая RGB-подсветка водоблоков содержит 20 источников света. EK Water Blocks оценила свой «долгострой» в 227 евро без учёта налогов и доставки, отгрузка заказанных водоблоков начнётся в первой половине декабря.
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