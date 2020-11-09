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EK оценила свои водоблоки для GeForce RTX 3080 Founder Edition в 227 евро

И это без учёта налогов и пересылки.
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Давно обещанные водоблоки EK Water Blocks для видеокарт GeForce RTX 3080 Founder Edition стали доступны для предварительного заказа, одновременно продемонстрировав некоторые дизайнерские и конструктивные изыски. Само изделие стремится к форме параллелепипеда с габаритными размерами 205 х 100 х 29 мм, и ровно 20 мм толщины в этой конструкции приходятся на верхнюю крышку из анодированного алюминия. Она накладывается на полимерную вставку с прозрачным окном, поэтому непосредственно с охлаждающей жидкостью не контактирует.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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Основание водоблоков выполнено из медной пластины толщиной 12 мм, но этот размер в процессе механической обработки на станках с ЧПУ уменьшен в нужных местах. Над районом контакта с графическим процессором основание имеет 31 ребро с зазором 0,6 мм между ними. Медное основание на завершающих этапах обработки подвергается никелированию.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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Ещё одна конструктивная особенность водоблоков этой серии – сменные терминалы для подключения трубопровода. Они могут предусматривать как два резьбовых отверстия G1/4″, которые в осевой ориентации расположены параллельно печатной плате, так и четыре, которые расположены перпендикулярно.

Источник изображения: EK Water Blocks

В комплекте с водоблоками предусмотрена укрепляющая пластина из алюминия, которая в чёрном варианте подвергнута анодированию, а в серебристом покрыта слоем никеля. Управляемая RGB-подсветка водоблоков содержит 20 источников света. EK Water Blocks оценила свой «долгострой» в 227 евро без учёта налогов и доставки, отгрузка заказанных водоблоков начнётся в первой половине декабря.

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Теги

nvidia видеокарты охлаждение видеокарт ampere geforce rtx 3080 ek water blocks водоблоки
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