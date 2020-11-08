Дебют Zen 3 позволит AMD ускорить темпы увеличения своей доли рынка
Аналитики Wells Fargo призвали инвесторов не ориентироваться на умеренные темпы увеличения доли рынка AMD в серверном сегменте, которые были обеспечены процессорами EPYC поколения Rome с архитектурой Zen 2. По их словам, преемники с архитектурой Zen 3 ускорят этот процесс.
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Специалисты Wells Fargo ссылаются на архитектурные преимущества процессоров AMD, не упоминая избитый тезис про наличие у конкурирующей Intel проблем с освоением передовых техпроцессов. Поддержку AMD в серверном сегменте окажут и дебютирующие в этом месяце ускорители вычислений Instinct с архитектурой CDNA. Она целенаправленно обособлена от игровой архитектуры RDNA 2, и даже в названии ускорители откажутся от слова «Radeon».
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