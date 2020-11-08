Попытки перепрошить Radeon RX 6800 XT в Radeon RX 6900 XT будут предприняты
Ресурс VideoCardz в периоды, предшествующие началу продаж нового семейства видеокарт, в полной мере оправдывает своё название, собирая не только официальную информацию, н разного рода слухи. Как сообщает первоисточник со страниц социальных сетей, эксперименты по прошивке BIOS от Radeon RX 6900 XT в видеокарты семейства Radeon RX 6800 будут предприниматься.
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Другое дело, что гарантировать успех подобной затеи сейчас никто не берётся. В своё время «лишние» функциональные блоки графических процессоров AMD иногда блокировала программно, что позволяло при помощи специальных версий BIOS превращать видеокарту в более производительную с минимумом усилий, но никто не берётся гарантировать, что семейство RDNA 2 предоставит такую возможность.
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