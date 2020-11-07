Как уже известно, при создании процессоров Ryzen 5000 компания AMD переработала только кристаллы с вычислительными ядрами, а кристалл с логикой ввода-вывода остался прежним. Мелькнувшая во время трансляции MSI фотография процессора нового семейства без крышки позволила озабоченным размерами энтузиастам провести сопоставление габаритов кристаллов поколения Zen 3 с их предшественниками.

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Источник изображения: Twitter, RetiredEngineer

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Если процессоры Matisse (Zen 2) размещали вычислительные ядра с 3,9 млрд транзисторов на площади в 74 кв.мм, то Vermeer (Zen 3) увеличили количество транзисторов до 4,15 млрд, а площадь кристаллов – до 80,7 кв.мм.

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Источник изображения: Twitter, RetiredEngineer

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По приблизительным оценкам, длина кристаллов с вычислительными ядрами увеличилась более чем на один миллиметр. Логика ввода-вывода, включая контроллер памяти, располагается на кристалле с неизменными характеристиками. Он выпускается по 12-нм технологии компанией GlobalFoundries, содержит 2,09 млрд кристаллов, но при этом занимает 125 кв.мм.