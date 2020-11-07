В большинстве западных стран продажи процессоров AMD Ryzen 5000 стартовали ещё в четверг, но японские магазины перенесли это событие на вечер пятницы – по всей видимости, чтобы не слишком отрывать потенциальных покупателей от работы. Как отмечает сайт AKIBA PC Hotline, от появления очередей за талонами перед открытием японских магазинов это мероприятие местных покупателей всё равно не уберегло.

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Источник изображения: AKIBA PC Hotline

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Многие магазины в пригороде японской столицы сместили часы работы таким образом, чтобы открыться в полдень и начать продажу процессоров в семь вечера. Вчера магазины известного японского района Акихабара были открыты до девяти вечера.

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Источник изображения: AKIBA PC Hotline

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Талоны начали раздавать примерно в три часа дня. Многие из тех, кому талонов не хватило, кочевали от магазина к магазину из одной очереди в другую. На одном из магазинов появилась огромная рекламная конструкция, которая была торжественно открыта, словно памятник или почётная доска на фасаде.

Источник изображения: AKIBA PC Hotline

Процессоры Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X закончились достаточно быстро, размеры первых партий измерялись десятками экземпляров, желающих купить оказалось больше.

Источник изображения: AKIBA PC Hotline

Зато выстоявшие в многочасовых очередях получили возможность бесплатно обзавестись сувенирами с символикой AMD. Кому-то достался пакет с логотипом, кому-то плед или термокружка, встречались и фирменные колпачки на клавиши для компьютерной клавиатуры.

Источник изображения: AKIBA PC Hotline

Раздавались и карманные зарядные USB-кабели с символикой AMD, а кому-то посчастливилось ухватить набор фирменных наклеек.

Источник изображения: AKIBA PC Hotline

В магазине фанатской атрибутики такой набор предлагается за $3,49. Словом, начало продаж процессоров Ryzen 5000 в Японии мало чем отличалось от аналогичных событий последних лет.