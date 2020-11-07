Хроники японского дебюта AMD Ryzen 5000: очереди, сувениры, дефицит
В большинстве западных стран продажи процессоров AMD Ryzen 5000 стартовали ещё в четверг, но японские магазины перенесли это событие на вечер пятницы – по всей видимости, чтобы не слишком отрывать потенциальных покупателей от работы. Как отмечает сайт AKIBA PC Hotline, от появления очередей за талонами перед открытием японских магазинов это мероприятие местных покупателей всё равно не уберегло.
реклама
реклама
Многие магазины в пригороде японской столицы сместили часы работы таким образом, чтобы открыться в полдень и начать продажу процессоров в семь вечера. Вчера магазины известного японского района Акихабара были открыты до девяти вечера.
реклама
реклама
Талоны начали раздавать примерно в три часа дня. Многие из тех, кому талонов не хватило, кочевали от магазина к магазину из одной очереди в другую. На одном из магазинов появилась огромная рекламная конструкция, которая была торжественно открыта, словно памятник или почётная доска на фасаде.
Процессоры Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X закончились достаточно быстро, размеры первых партий измерялись десятками экземпляров, желающих купить оказалось больше.
Зато выстоявшие в многочасовых очередях получили возможность бесплатно обзавестись сувенирами с символикой AMD. Кому-то достался пакет с логотипом, кому-то плед или термокружка, встречались и фирменные колпачки на клавиши для компьютерной клавиатуры.
Раздавались и карманные зарядные USB-кабели с символикой AMD, а кому-то посчастливилось ухватить набор фирменных наклеек.
В магазине фанатской атрибутики такой набор предлагается за $3,49. Словом, начало продаж процессоров Ryzen 5000 в Японии мало чем отличалось от аналогичных событий последних лет.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила