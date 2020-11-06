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Первый в мире защищённый 5G-смартфон Blackview BL6000 Pro поступит в продажу 17 ноября

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Китайская компания Blackview уже анонсировала первый на рынке смартфон в защищённом корпусе, который может похвастаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Он называется Blackview BL6000 Pro, но в продажу до сих пор не поступил. Как заявил производитель, купить новинку можно будет начиная с 17 ноября 2020 года на площадке IndieGoGo.



Защищённые телефоны до сих пор остаются нишевыми решениями, но за последние несколько лет их популярность существо возросла. Не последнюю роль в этом сыграла китайская компания Blackview, которая дала миру ряд любопытных решений, включая смартфоны, оснащённые тепловизионными камерами. Теперь она первой выпустит на рынок девайс с повышенной прочностью, способный работать в сетях стандарта 5G.



Blackview BL6000 Pro получил защиту в соответствии с нормами трёх стандартов: IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Это означает, что смартфон не только сможет оставаться работоспособным после погружения под воду, но и продолжит функционировать после падений с высоты от 1,5 метра или при экстремальных температурах. Так, девайс не отключится, даже если температура воздуха опустится до -30 градусов, тогда как многие другие устройства уже начинают испытывать проблемы при менее низких температурах.



Несмотря на то, что внедрение 5G нацелено на рынок умных телефонов далеко не в первую очередь, производители смартфонов часто акцентируют внимание на преимуществах сетей нового поколения для смартфонов. Главное – скорость. Blackview отмечает, что на загрузку фильма длиной 120 минут уйдёт не 7 минут, как в случае с 4G, а около 10 секунд.



Что касается параметров Blackview BL6000 Pro, новинка получила тройную основную камеру, венцом которой выступает сенсор Sony IMX582 с 48-мегапиксельным разрешением. Она поддерживает съёмку видео в формате 4K ULTRA HD, HDR и ночной режим. Дисплей Full HD+ имеет размер 6,36 дюйма по диагонали. На борту также есть NFC, сканер отпечатков пальцев и аккумулятор ёмкостью 5280 мА*ч, а программной платформой служит операционная система Android 10.



Как уже отмечалось, оформить предварительный заказ на Blackview BL6000 Pro пользователи получат возможность с 17 ноября 2020 года на IndieGoGo. Сделать это можно будет по этой ссылке.
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