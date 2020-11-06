Издание PC Gamer решило опубликовать комментарии Джо Макри (Joe Macri), который в AMD занимает пост главного технолога по продуктам, относительно перспективы использования гибридных архитектур типа big.LITTLE. Как известно, уже через год Intel представит в потребительском сегменте процессоры семейства Alder Lake, которые будут сочетать восемь производительных ядер и восемь более компактных, которые должны быть задействованы в ситуациях, когда требуется снизить энергопотребление.

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Источник изображения: ТНТ Music

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По словам представителя AMD, нет никакой нужды гнаться за модой, внедряя гибридные архитектуры в потребительском сегменте. Сама по себе компоновка big.LITTLE на рынке присутствует уже более пятнадцати лет, но AMD готова назвать только одну компанию, которой удалось её эффективно реализовать в своих процессорах. Хотя ARM открыто не упоминается, можно предположить, что речь идёт именно о ней.

Программная экосистема, по мнению AMD, пока не готова к массовому внедрению гибридных архитектур. Компания не зарекается от использования такой компоновки в своих продуктах, но предпочитает дождаться, когда программное обеспечение и операционные системы смогут грамотно работать с подобными процессорами.