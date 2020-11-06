Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Да здравствует новый король: AMD Ryzen 9 5950X разогнан до 6362 МГц

MSI теперь уступает место Gigabyte.
+
7000р скидка на RTX 2080 Super - цена радует
MSI 3070 в Ситилинке
17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля

Жизненный цикл рекорда в первый день после начала продаж процессоров нового семейства очень короток. Дело даже не в том, что количество обладателей новых процессоров начинает неизбежно расти по мере появления новинок в магазинах, просто заблаговременно получившие образцы «карманные оверклокеры» производителей материнских плат начинают активно отрабатывать свои гонорары. На вершину модельного рейтинга Ryzen 9 5950X возносится Hicookie с результатом разгона до 6362 МГц.

реклама

анонсы и реклама
RTX 4000 в Ситилинке
3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания
2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене
RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве
3090 Gigabyte Aorus в Регарде
RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке
Нереф RTX 3090 в Регарде
Куча RTX 3090 в Compeo.ru
3090 Inno3D в продаже

Источник изображения: HWBot, Hicookie

реклама

Казалось бы, почти 15 МГц разницы с утренним рекордом представителя MSI, но они беспощадно умножают на ноль все усилия команды этого производителя по продвижению собственной продукции за счёт рекорда разгона Ryzen 9 5950X. Формально, лидером становится Gigabyte со своей маркой AORUS. Не исключено, что и этот рекорд долго не продержится.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd экстремальный разгон amd zen 3 vermeer ryzen 9 5950x
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Да здравствует новый король: AMD Ryzen 9 5950X разогнан до 6362 МГц
+
Inno3D зарегистрировала обычную GeForce RTX 3060, без суффикса Ti
+
GeForce RTX 3090 на частоте чипа 2640 МГц отличилась в GPUPI 1B
+
Процессоры AMD Ryzen 5000 уже сбросили крышку перед камерой
+
AMD рассказала, почему разгонный потенциал Ryzen 5000 улучшится в будущем
6
AMD Ryzen 9 5950X разогнан до частоты 6351 МГц при активности всех ядер
5

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: октябрь 2020
28 октября 2020 35
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
5 ноября 2020 570
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
27 октября 2020 217
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
3 ноября 2020 43
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
27 октября 2020 38
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
29 октября 2020 147

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
566
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: ноябрь 2020
11
5 лучших процессоров для покупки в ноябре 2020
25
Наглядное пособие по работе с "редактором кривой" программы MSI Afterburner (MSI)
77
Идеальное рабочее место или как повысить работоспособность и снизить утомляемость
77
Обзор и тестирование смартфона Philips Xenium S566
8
ZX Spectrum 48K – моё приобщение к настоящей легенде
24
Необычные компьютерные мышки. 3DConnection, A4Tech, ASUS. Часть 1
4

Сейчас обсуждают

Pris
09:59
и цены на Синие тоже зависят от бакса )
Стартовали продажи процессоров AMD Ryzen 9 5950X, 9 5900X, 7 5800X и 5 5600X Zen 3 "Vermeer" 7-нм
Kopcheniy
09:58
Это взято из биоса. А при ручной подстройке там смогли снизить напряжение и сохранить те же 5.0-5.1 ГГц уже для всех ядер.
AMD рассказала, почему разгонный потенциал Ryzen 5000 улучшится в будущем
Сергей Vorvort
09:58
На твоем мониторе только в Сапера играть, и то тормозить будет на 1070. Нищебродка опущеная. ))
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
ego0550
09:58
Так и сяоми сейчас оверпрайснутое гумно без поддержки, засранное всяким китайским говносовтом, в котором замучаешься рекламу выключать на каждой панели.
Названы рекомендованные цены процессоров Ryzen 5000 для России – эпоха низких ценников завершилась
warmuza
09:57
Даже если доллар опустится до 72, это всё равно 22-23к на прилавке в лучшем случае. значит и 5600 будет не 12, как раньше, а 18-19. ДОРАГА
Стартовали продажи процессоров AMD Ryzen 9 5950X, 9 5900X, 7 5800X и 5 5600X Zen 3 "Vermeer" 7-нм
ego0550
09:56
В регионах до сих пор основные массы населения получают ~20к.
Названы рекомендованные цены процессоров Ryzen 5000 для России – эпоха низких ценников завершилась
Сергей Vorvort
09:55
У меня все нормально, это ты раскудахтался что на моей сборке не поиграть.... ) Я про Тиранни говорил, мудило. Одиссея - смесь жанров с хорошей графикой.
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
Jaster
09:54
Мухи отдельно. котлеты отдельно. Российские цены супер, если учитывать их от бакса. Но дорого, если сравнивать со старыми моделями процов.
Названы рекомендованные цены процессоров Ryzen 5000 для России – эпоха низких ценников завершилась
Pris
09:54
это на старте, потом все устаканится в борьбе с Синими )
Стартовали продажи процессоров AMD Ryzen 9 5950X, 9 5900X, 7 5800X и 5 5600X Zen 3 "Vermeer" 7-нм
Максим Ширшов
09:53
Нетерпеливые все скупили, возможно именно на это АМД и сделала ставку и сделала цену более высокой на новое поколение. Пол года думаю имеет смысл не торопиться и подождать выхода Rocket-лейков, цены п...
Стартовали продажи процессоров AMD Ryzen 9 5950X, 9 5900X, 7 5800X и 5 5600X Zen 3 "Vermeer" 7-нм
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем