Жизненный цикл рекорда в первый день после начала продаж процессоров нового семейства очень короток. Дело даже не в том, что количество обладателей новых процессоров начинает неизбежно расти по мере появления новинок в магазинах, просто заблаговременно получившие образцы «карманные оверклокеры» производителей материнских плат начинают активно отрабатывать свои гонорары. На вершину модельного рейтинга Ryzen 9 5950X возносится Hicookie с результатом разгона до 6362 МГц.

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Источник изображения: HWBot, Hicookie

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Казалось бы, почти 15 МГц разницы с утренним рекордом представителя MSI, но они беспощадно умножают на ноль все усилия команды этого производителя по продвижению собственной продукции за счёт рекорда разгона Ryzen 9 5950X. Формально, лидером становится Gigabyte со своей маркой AORUS. Не исключено, что и этот рекорд долго не продержится.