В отличие от наделённой широкими карательными полномочиями в отношении нашей редакции компании Asustek Computer, марка Inno3D своё воздействие ограничивает регулярными почтовыми рассылками на малозначительные темы, поэтому говорить о будущих планах этого производителя видеокарт мы можем совершенно открыто. В таможенной базе ЕЭК прошли регистрацию видеокарты GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3060 этой марки.

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Источник изображения: портал ЕЭК

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Если GeForce RTX 3060 Ti уже успела засветиться в магазинах и на фотографиях, то GeForce RTX 3060 в этом смысле – продукт малоизученный. Не факт, кстати, что он появится на рынке именно под таким наименованием. Импортёры нередко регистрируют в базе ЕЭК несколько торговых наименований за один раз, опережая события, чтобы сэкономить средства на оплате заявок. Некоторые из перечисленных в них изделий в итоге могут никогда не появиться или выйти под другим наименованием.