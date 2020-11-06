После длительной подготовки, именитые мастера экстремального разгона взялись за видеокарты GeForce RTX 3090 по-настоящему, заменив штатную систему охлаждения на резервуар с жидким азотом. Греческий оверклокер OGS, например, смог в подобных условиях поднять частоты видеокарты до 2640/19504 МГц. Поясним, что память фактически не разгонялась, все усилия были направлены на разгон графического процессора.

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Источник изображения: OGS, HWBot

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В комбинации с разогнанным под водоблоком до 4.7 ГГц процессором Intel Core i9-9980XE это позволило пройти тест GPUPI 1B за 2,339 секунды, заняв первое место среди одиночных видеокарт.

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Источник изображения: OGS, HWBot

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В тесте 3DMark Fire Strike Ultra частоты видеокарты не превысили 2355/21600 МГц, первое место было занято с результатом 15 497 баллов. В тесте 3DMark Fire Strike Extreme на тех же частотах был получен результат 27 086 баллов, в тесте 3DMark Time Spy - 23 112 баллов.