Руководитель направления технического маркетинга AMD, Роберт Хэллок (Robert Hallock) несколько дней назад хоть и рассказал о различиях в компоновке кристаллов с вычислительными ядрами Zen 2 и Zen 3, в буквальном смысле сами кристаллы новых процессоров Ryzen 5000 не демонстрировал. Эту оплошность охотно исправили представители компании MSI, которые в ходе посвящённой разгону Ryzen 9 5950X до 6350 МГц трансляции показали процессор семейства Vermeer без крышки теплораспределителя (на фото справа).

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Источник изображения: YouTube, MSI

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Различия в ракурсах, которые использовались при съёмке, не позволяют сопоставлять габаритные размеры процессоров Matisse (на фото слева) и Vermeer напрямую, но на первый взгляд они очень похожи друг на друга. По крайней мере, можно убедиться, что под крышкой процессоров в качестве термоинтерфейса используется припой, как и раньше.

Кстати, авторы многих видео про эксперименты с разгоном процессоров Ryzen 5000 предостерегают читателей от поспешных выводов в случае обнаружения результатов валидации CPU-Z на частотах, превышающих 7.0 ГГц. Как выясняется, пока эта утилита не совсем корректно интерпретирует колебания частоты процессоров с архитектурой AMD Zen 3, а потому в базу данных без каких-либо сложностей попадают результаты с сильно завышенной частотой. Со временем проблема должна быть устранена.