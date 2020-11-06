AMD Ryzen 9 5950X разогнан до частоты 6351 МГц при активности всех ядер
На короткое время тема новых видеокарт себя исчерпала, поскольку даже блогеры нашего сайта обратили внимание на эксперименты с разгоном процессоров AMD семейства Ryzen 5000. В силу заблаговременности появления результатов тестирования Ryzen 5 5600X, основное внимание досталось этой модели, но «царём горы» был обречён стать старший процессор семейства - Ryzen 9 5950X.
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Если следовать логике формирования каламбуров, то новый «TSAIK горы» - это одноимённый тайваньский оверклокер, уличённый в тесных связях с компанией MSI. Ему при помощи материнской платы MEG X570 Godlike этой марки и жидкого азота удалось разогнать процессор Ryzen 9 5950X до 6351 МГц, сохранив активность всех шестнадцати ядер и тридцати двух потоков. Лучшее достижение предшественника в лице процессора Ryzen 9 3950X – это частота 6074 МГц, так что разница достигнута существенная.
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