Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD Ryzen 9 5950X разогнан до частоты 6351 МГц при активности всех ядер

Предшественник отстал на 277 МГц.
+
7000р скидка на RTX 2080 Super - цена радует
MSI 3070 в Ситилинке
17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля

На короткое время тема новых видеокарт себя исчерпала, поскольку даже блогеры нашего сайта обратили внимание на эксперименты с разгоном процессоров AMD семейства Ryzen 5000. В силу заблаговременности появления результатов тестирования Ryzen 5 5600X, основное внимание досталось этой модели, но «царём горы» был обречён стать старший процессор семейства - Ryzen 9 5950X.

реклама

анонсы и реклама
RTX 4000 в Ситилинке
3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания
2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене
RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве
3090 Gigabyte Aorus в Регарде
RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке
Нереф RTX 3090 в Регарде
Куча RTX 3090 в Compeo.ru
3090 Inno3D в продаже

Источник изображения: HWBot, TSAIK

реклама

Если следовать логике формирования каламбуров, то новый «TSAIK горы» - это одноимённый тайваньский оверклокер, уличённый в тесных связях с компанией MSI. Ему при помощи материнской платы MEG X570 Godlike этой марки и жидкого азота удалось разогнать процессор Ryzen 9 5950X до 6351 МГц, сохранив активность всех шестнадцати ядер и тридцати двух потоков. Лучшее достижение предшественника в лице процессора Ryzen 9 3950X – это частота 6074 МГц, так что разница достигнута существенная.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

экстремальный разгон msi vermeer ryzen 9 5950x
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

AMD рассказала, почему разгонный потенциал Ryzen 5000 улучшится в будущем
+
AMD Ryzen 9 5950X разогнан до частоты 6351 МГц при активности всех ядер
+
XPG представила в России серию периферии и комплектующих для геймеров и энтузиастов
2
Goldman Sachs: AMD продолжить теснить Intel в следующем полугодии
18
Ещё один партнёр NVIDIA невольно признался в существовании GeForce RTX 3060 Ti
9
Дуэт GeForce RTX 3090 зарезервировал за собой второе место в GPUPI 1B
+
Соучредитель Mellanox не прижился в NVIDIA
3

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: октябрь 2020
28 октября 2020 35
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
27 октября 2020 217
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
5 ноября 2020 496
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
3 ноября 2020 43
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1400 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
30 октября 2020 23
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
27 октября 2020 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
496
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: ноябрь 2020
11
5 лучших процессоров для покупки в ноябре 2020
25
Наглядное пособие по работе с "редактором кривой" программы MSI Afterburner (MSI)
77
Идеальное рабочее место или как повысить работоспособность и снизить утомляемость
77
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn
15
Обзор и тестирование смартфона Philips Xenium S566
8
ZX Spectrum 48K – моё приобщение к настоящей легенде
16
Необычные компьютерные мышки. 3DConnection, A4Tech, ASUS. Часть 1
1

Сейчас обсуждают

Alexshanghai IntelAmdov
06:59
автор статьи мнение петаху не спрашивал, иди кукарекай в другие темы.
ZX Spectrum 48K – моё приобщение к настоящей легенде
Alexshanghai IntelAmdov
06:58
опять эксель от ноунейма))) ко-ко-конечно верим
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
Alexshanghai IntelAmdov
06:57
шлак это твое лицо нефанат)))
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
Eisbrecher
06:57
Я, как владелец, очень рад, что 3600 обходит и 9900к, и 3900х, и 3800ХТ, вот только терзают меня смутные сомнения.
В TechPowerUp разогнали AMD Ryzen 5 5600X по всем ядрам
BSS91
06:57
Это каким тупым надо быть чтобы вместо 2700x поставить шлак от синтола.
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
Alexshanghai IntelAmdov
06:56
ну да ну да уже бегу переобувать 9900 на 5600х (конечно НЕТ буагагага)
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
BSS91
06:54
Менять 1600 на 5600 и снова пересаживаться на винрар? Лихо они за 3 поколения подняли производительность. P. S. Синтол R.I.P.
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
Alexshanghai IntelAmdov
06:52
с нормальной памятью Интел прибавил бы ещё %15фпс. а амуде нет. и кто же тогда купит амуде?
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
Alexshanghai IntelAmdov
06:51
ура наконец то лучшее стало дешевле!!! но не за счет подения цены, а за счет увеличения цены на красное ЛОООЛ победа амд вперди))) ну почти -1% то не считается да)))
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
Alexshanghai IntelAmdov
06:50
улучшится если поставишь 9900/10700
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем