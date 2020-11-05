До публикации официальных обзоров процессоров Ryzen 5000 осталось несколько часов, представители инвестиционного банка Goldman Sachs решили использовать этот период для публикации своего благоприятного прогноза по динамике курса акций AMD. По их мнению, ценные бумаги компании имеют все шансы подорожать до $96.

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Источник изображения: Twitter, AMD

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По крайней мере, недавнюю коррекцию акции AMD уже отыграли, и теперь могут вернуться к росту, как считают эксперты. Кроме того, консультации с отраслевыми источниками заставляют их думать, что первая половина 2021 года будет для AMD благоприятным периодом на рынке ПК. Компания сможет укрепить позиции как в потребительском сегменте рынка, так и в корпоративном. В целом же доля AMD на рынке ПК должна увеличиваться и в последующие годы, а норма прибыли при этом будет расти.