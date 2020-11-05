Смешные, нелепые и бесполезные меры предосторожности заставляют штатных авторов нашего сайта тщательно скрывать имя того партнёра NVIDIA, который зарегистрировал приличный ассортимент видеокарт серии GeForce RTX 3060 Ti на портале ЕЭК, но представители «партизанского движения» наверняка будут об этом производителе говорить на страницах блогов открыто и настойчиво в последующие часы и дни.

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Источник изображения: портал ЕЭК

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А пока нам остаётся лишь заявить, что крупный производитель видеокарт с Тайваня рассчитывает наладить импорт на территорию ЕАЭС нескольких моделей GeForce RTX 3060 Ti. Всем им приписывается наличие 8 Гбайт памяти, в серии будет предложена и компактная версия, и вариант с вентилятором тангенциального типа, ошибочно называемым в народе «турбиной». Анонс GeForce RTX 3060 Ti, по неофициальным данным, намечен на второе декабря. Графический процессор GA104-200 предложит 4864 ядра CUDA при цене около $400 за всю видеокарту.