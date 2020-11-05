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Дуэт GeForce RTX 3090 зарезервировал за собой второе место в GPUPI 1B

А разгона-то ещё и не было!
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Очередным доказательством того, что на Пуэрто-риканщине ещё не перевелись обладатели парных видеокарт GeForce RTX 3090, выступил скромный рекорд в исполнении местного энтузиаста Chispy, который взял две видеокарты GeForce RTX 3090 в исполнении ASUS разных моделей, чтобы заняться их методичным и последовательным разгоном.

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Нереф RTX 3090 в Регарде
Куча RTX 3090 в Compeo.ru
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Источник изображения: HWBot, Chispy

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Пока они сохранили штатные системы охлаждения и демонстрируют рабочие частоты, приведённые на снимке экрана ниже, но в ближайшие планы автора эксперимента входит их разгон с применением водоблоков и так называемого «чиллера», а также дальнейшее использование систем фазового перехода для более серьёзного разгона.

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Источник изображения: HWBot, Chispy

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В связке с работающим на частоте 5.0 ГГц центральным процессором Intel Core i9-10900K видеокарты прошли тест GPUPI 1B за 1,552 секунды, что является лучшим результатом в модельном зачёте, а также соответствует второму месту среди связок из двух видеокарт.

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Теги

nvidia ampere gpgpu разгон видеокарт geforce rtx 3090
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