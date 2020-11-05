Отказ Apple от использования процессоров Intel будет стремительным
На следующей неделе компания Apple должна представить первую в своей истории модель ноутбука MacBook, основанную на процессоре собственной разработки, а во втором квартале ассортимент подобных компьютеров будет расширен, как отмечает японское издание Nikkei Asian Review со ссылкой на осведомлённые источники.
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К февралю подрядчики Apple должны выпустить не менее двух с половиной миллионов ноутбуков на базе процессора Apple собственной разработки. Если учесть, что за весь 2019 год было поставлено 12,6 млн MacBook, доля моделей с собственными процессорами обещает увеличиваться достаточно быстро. Полный отказ от использования процессоров Intel компания Apple планирует осуществить за два года.
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