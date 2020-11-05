Сам факт наличия товарных экземпляров Ryzen 5 5600X на руках у британских энтузиастов уже доказывал, что получить доступ к новинкам они смогли до официального старта продаж, который состоится на этой неделе. Один из участников обсуждения на страницах Reddit поделился своей радостью: британский интернет-магазин Amazon по ошибке начал заранее распространять уведомления о доступности процессоров новой серии и принимать заказы, и даже успел отправить клиентам несколько экземпляров.

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Источник изображения: Reddit, Adziboy

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По крайней мере, автор ветки обсуждения подтвердил, что его экземпляр процессора Ryzen 5 5600X был отправлен, и до адресата должен добраться завтра. Прочие «счастливчики» сперва получили возможность оформить заказ, но позже он был отменён. С британского сайта Amazon также исчезли страницы с описанием характеристик процессоров и формой заказа.