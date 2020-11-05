Видеокарты AMD Radeon RX 6800 в исполнении партнёров предложат более смелые частоты
Набирающий популярность немецкий разработчик Patrick Schur со страниц Twitter поведал об отличиях между эталонной версией видеокарты Radeon RX 6800 и вариантом, который предложат партнёры AMD. Закономерно, что возможность усовершенствовать систему охлаждения позволит им поднять частоты, хотя бесследно для уровня тепловыделения это изменение тоже не пройдёт.
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Источник утверждает, что партнёрские версии Radeon RX 6800 увеличат значение TGP с 203 до почти что 230 Вт. Частоты графического процессора при этом поднимутся в следующей пропорции: базовая – с 1700 до 1850 МГц, игровая – с 1815 до 1980 МГц, частота разгона – с 2105 до 2190 МГц. По имеющимся данным, партнёрам AMD потребуется несколько недель, чтобы наладить продажи видеокарт собственного дизайна – до конца года у них осталось не так много времени, чтобы медлить с началом поставок.
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