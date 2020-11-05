Культ личности: Gigabyte продемонстрировала процессоры Ryzen 9 5950X, украшенные автографом Лизы Су
На этой неделе стартуют продажи процессоров AMD Ryzen 5000 с архитектурой Zen 3. В Японии, например, магазины начнут отпускать новинки в руки первых владельцев завтра в 19 часов по местному времени. Поскольку раздача талонов заранее не анонсирована, процессоры будут реализовываться в порядке живой очереди. Компания Gigabyte тоже решила подогреть интерес к этой премьере, и продемонстрировала изображение с несколькими экземплярами Ryzen 9 5950X, коробки которых были украшены автографом Лизы Су.
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Конечно, ушлые маркетологи могли бы приплести к такому сочетанию легенду о «собственноручном контроле качества» и «отборных кристаллах», но автограф главы AMD явно нанесён на коробки типографским способом. Какую часть процессоров этой серии он украсит, мы выясним совсем скоро.
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