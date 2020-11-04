Начало конца: поручив производство компонентов TSMC, компания Intel приведёт собственное к деградации
Издание Oregon Live ко всем изменениям в судьбе корпорации Intel неравнодушно по той простой причине, что она является одним из крупнейших работодателей в штате Орегон, обеспечивая работой около 21 тысячи местных жителей. Исторически именно в кампусах Intel штата Орегон разрабатывались передовые литографические технологии, которые затем переносились на предприятия компании по всему миру.
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Признавшись в намерениях больше заказов поручать сторонним подрядчикам, компания Intel в конце июля делала акцент на том, что это временная схема, и через два-три года она сможет вернуть себе если не технологическое лидерство, то хотя бы паритет с конкурентами. Опрошенные изданием Oregon Live отраслевые эксперты заявляют, что платить TSMC за выпуск продукции по передовым технологиям и одновременно «поднимать с колен» своё производство Intel не станет по экономическим соображениям. Это значит, что предприятия в Орегоне постепенно если не придут в упадок, то хотя бы сосредоточатся на выпуске продукции с использованием более зрелых ступеней литографии.
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