Издание Oregon Live ко всем изменениям в судьбе корпорации Intel неравнодушно по той простой причине, что она является одним из крупнейших работодателей в штате Орегон, обеспечивая работой около 21 тысячи местных жителей. Исторически именно в кампусах Intel штата Орегон разрабатывались передовые литографические технологии, которые затем переносились на предприятия компании по всему миру.

реклама

анонсы и реклама <b>RTX 3070 в продаже</b> RTX 4000 в Ситилинке 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

Источник изображения: Intel

реклама

Признавшись в намерениях больше заказов поручать сторонним подрядчикам, компания Intel в конце июля делала акцент на том, что это временная схема, и через два-три года она сможет вернуть себе если не технологическое лидерство, то хотя бы паритет с конкурентами. Опрошенные изданием Oregon Live отраслевые эксперты заявляют, что платить TSMC за выпуск продукции по передовым технологиям и одновременно «поднимать с колен» своё производство Intel не станет по экономическим соображениям. Это значит, что предприятия в Орегоне постепенно если не придут в упадок, то хотя бы сосредоточатся на выпуске продукции с использованием более зрелых ступеней литографии.