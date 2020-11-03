Редактор сайта KitGuru в новом видеоролике решил поделиться своими впечатлениями от предварительного рассказа Intel о процессорах Rocket Lake-S, к которому компанию подтолкнула активность AMD на поприще анонса новых процессоров Ryzen 5000.

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Источник изображения: YouTube, KitGuru

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Во-первых, автор ролика сомневается, что серийные процессоры Rocket Lake-S появятся на рынке ранее апреля следующего года. Во-вторых, он поясняет, что сделать шаг назад от десяти до восьми вычислительных ядер Intel вынудили компоновочные ограничения. Не будем забывать, что процессоры Rocket Lake-S будут выпускаться по 14-нм технологии, хотя за основу возьмут позаимствованную у 10-нм процессоров архитектуру вычислительных ядер, которая получила собственное имя Cypress Cove. Десять ядер на кристалле нужного размера просто не поместились, пришлось уменьшить количество ядер до восьми, как считает автор видео.

Сама Intel ближайшими архитектурными родственниками Rocket Lake считает именно процессоры Ice Lake, если говорить о вычислительных ядрах, а вот графическую подсистему они позаимствовали у Tiger Lake. Компания добавляет, что процессоры Rocket Lake будут достаточно просто разгоняться в недорогих материнских платах. Огорчает только необходимость покупать новые материнские платы на основе наборов логики Intel 500-й серии. Виной тому поддержка PCI Express 4.0, которую Intel не смогла гарантировать при установке процессоров Rocket Lake-S в материнские платы существующего поколения.