EK предложила моноблок для материнской платы ASUS ROG Maximus XII Hero
Словенский производитель систем охлаждения EK Water Blocks на этой неделе представил моноблок для материнской платы ASUS ROG Maximus XII Hero, основанной на наборе логики Intel Z490. Она оснащается разъёмом LGA 1200, устанавливаемые в который процессоры и должен охлаждать описываемый водоблок.
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Как и полагается, моноблок охватывает силовые элементы, окружающие процессорный разъём. В этом случае от перехода на жидкостное охлаждение не страдает подсистема питания, элементы которой при использовании обычных воздушных кулеров обычно обдуваются попутным воздухом.
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Моноблок предлагается в двух вариантах исполнения, с прозрачной или чёрной крышкой. В первом случае он оснащается управляемой подсветкой типа D-RGB, которая синхронизируется с фирменной системой ASUS AURA Sync. Во втором случае дизайн аскетичен – чёрная крышка моноблока не предполагает наличия подсветки. Самое интересное, что на цене моноблока ситуация с подсветкой никак не сказывается, он в обоих случаях стоит 142,77 евро без учёта налогов. Словом, чтобы потратиться на такой компонент системы охлаждения, нужно связывать с материнской платой данной модели серьёзные планы на будущее.
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