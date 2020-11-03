Каждый день в мире происходит много всего, и это позволяет наполнять новостные ленты разными интересными событиями. Но гораздо больше того, чего ежедневно не происходит, и это в определенных условиях тоже становится информационным поводом. Например, японский ресурс My Navi выяснил, что приглашённый на мероприятие Samsung Foundry Раджа Кодури (Raja Koduri) ни словом не обмолвился во время своего выступления о возможности сотрудничества Intel с корейским контрактным производителем.

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Источник изображения: Samsung

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Он просто говорил об общих тенденциях развития отрасли и потребности во всё больших вычислительных мощностях. По всей видимости, некогда открытого и словоохотливого Кодури после перехода из AMD в Intel окончательно перевоспитали, и теперь он если и готов говорить о будущих продуктах и планах компании, то только с разрешения компетентных специалистов.

Его непосредственный руководитель, Роберт Суон (Robert Swan), на недавней квартальной конференции открыто упоминал TSMC в качестве подрядчика, а все упоминания о сотрудничестве с Samsung были порождены ранними публикациями южнокорейских СМИ. Сперва они сообщили, что Samsung может заняться выпуском компонентов для процессоров Intel Rocket Lake, потом всё свелось к производству чипсетов для них, да и соответствующую тему никто уже не поднимал несколько месяцев, пока Кодури не направили на мероприятие профильного подразделения Samsung.