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Акции Intel подешевели достаточно, чтобы вернуться к росту

Эхо июльских признаний не должно преследовать компанию вечно.
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С конца июля акции Intel потеряли в цене почти четверть. Принято считать, что основным фактором, который способствовал снижению курса, стало заявление руководства компании о «технологической капитуляции», согласно которой для выпуска 7-нм продукции будут активно привлекаться сторонние подрядчики. В минувшем месяце ситуацию не спасли даже заявления Роберта Суона (Robert Swan) об устранении проблемы, вызвавшей задержку с освоением 7-нм технологии собственными силами.

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Аналитики Northland считают, что в текущем курсе акций Intel уже полностью реализован эффект от задержки с освоением 7-нм технологии, эти ценные бумаги уже готовы к тому, чтобы двигаться синхронно с рынком. На вчерашних торгах акции Intel успели подорожать на 1,5%.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Другой момент, который придаёт авторам аналитической записки уверенный оптимизм – это стоимостная оценка составных частей бизнеса Intel. Сумма этих стоимостей уже превышает текущую капитализацию компании, поэтому складываются предпосылки для роста стоимости акций.

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Matumba8
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Ну в некоторых играх на грани погрешности.ю, в остальных небольшой рост. Подобное я читал про 1070 пол года назад тоже самое было.
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enzolas
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Yolanda Tarska
08:40
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Акции Intel подешевели достаточно, чтобы вернуться к росту
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