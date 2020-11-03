Акции Intel подешевели достаточно, чтобы вернуться к росту
С конца июля акции Intel потеряли в цене почти четверть. Принято считать, что основным фактором, который способствовал снижению курса, стало заявление руководства компании о «технологической капитуляции», согласно которой для выпуска 7-нм продукции будут активно привлекаться сторонние подрядчики. В минувшем месяце ситуацию не спасли даже заявления Роберта Суона (Robert Swan) об устранении проблемы, вызвавшей задержку с освоением 7-нм технологии собственными силами.
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Аналитики Northland считают, что в текущем курсе акций Intel уже полностью реализован эффект от задержки с освоением 7-нм технологии, эти ценные бумаги уже готовы к тому, чтобы двигаться синхронно с рынком. На вчерашних торгах акции Intel успели подорожать на 1,5%.
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Другой момент, который придаёт авторам аналитической записки уверенный оптимизм – это стоимостная оценка составных частей бизнеса Intel. Сумма этих стоимостей уже превышает текущую капитализацию компании, поэтому складываются предпосылки для роста стоимости акций.
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