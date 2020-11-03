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Одна из компоновочных особенностей AMD Ryzen 5000 обеспечивает прирост быстродействия в играх

Не все кристаллы с вычислительными ядрами одинаково полезны.
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Роберт Хэллок (Robert Hallock) в лучших традициях жанра взялся за цветные маркеры, чтобы в непосредственной близости от публикации официальных обзоров Ryzen 5000 рассказать об одной компоновочной особенности новых процессоров, которая ускоряет передачу информации от одного ядра к другому, а также снижает задержки при работе с памятью в приложениях типа игр или пакетов для создания цифрового контента.

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Источник изображения: AMD, YouTube

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В процессорах с архитектурой Zen 2 ядерные комплексы содержали по четыре ядра, каждая четвёрка имела доступ к своему сегменту кеша третьего уровня объёмом 16 Мбайт. Ядра одного комплекса не могли передавать информацию в соседний комплекс напрямую, им для этого требовалось обращаться к кристаллу логики ввода-вывода. Всё это увеличивало задержки при обработке данных.

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Источник изображения: AMD, YouTube

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Процессоры с архитектурой Zen 3 в одном ядерном комплексе объединяют восемь ядер и 32 Мбайт кеша третьего уровня. Совокупный объём кеша на кристалле не изменился, но теперь каждое ядро имеет доступ к 32 Мбайт памяти третьего уровня. Внутри кристалла ядра могут сообщаться между собой напрямую. Как утверждает Хэллок, данное нововведение позволит любителям игр почувствовать прирост производительности от перехода на использование процессоров семейства Ryzen 5000.

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amd amd zen 2 amd zen 3 ryzen 5000
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