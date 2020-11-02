AMD напомнила, какие виды обозначений её процессоров ей неприятны
Процессоры AMD обывателями в обиходной переписке именуются самым разным образом, но это не значит, что компания допускает подобные вольности со стороны своих партнёров. Для этого и существует книга фирменного стиля, знакомство с которой продолжает формировать повестку этого дня.
реклама
реклама
Из этого документа можно узнать, например, что излюбленные членами интернет-сообщества сокращения «R9», «R7», «R5» или «R3» в официальных пресс-материалах и рекламной продукции не допускаются. Более того, даже аббревиатуру CPU компания рекомендует заменять на слово «процессор».
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила