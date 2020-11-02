Процессоры AMD обывателями в обиходной переписке именуются самым разным образом, но это не значит, что компания допускает подобные вольности со стороны своих партнёров. Для этого и существует книга фирменного стиля, знакомство с которой продолжает формировать повестку этого дня.

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Источник изображения: AMD

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Из этого документа можно узнать, например, что излюбленные членами интернет-сообщества сокращения «R9», «R7», «R5» или «R3» в официальных пресс-материалах и рекламной продукции не допускаются. Более того, даже аббревиатуру CPU компания рекомендует заменять на слово «процессор».